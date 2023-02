Dice que todos le dijeron al piloto que se acercara más, pero él no quiso y, por lo contrario, decidió devolverse a Granada, Meta. Pasando los días, los militares le hablaron al piloto y le preguntaron que por qué no se acercó, que ellos tenían mucha curiosidad de saber qué era lo que habían visto, a lo que él les respondió con la pregunta "¿no habían visto un ovni?", ellos sorprendidos respondieron que no.

El piloto les confesó que no era la primera vez que veía uno, que con esa ya eran tres veces, la primera de ellas fue en Bogotá, en el cerro de Monserrate y otra en Nariño, también les contó que era un tema que no se podía hablar y mucho menos reportar a sus superiores, pues las personas que lo hacían eran enviadas al psicólogo y eran dados de baja en la Fuerza Área.

Asimismo, les señaló que algunos pilotos que se habían intentado acercar, sufrían fallas técnicas o accidentes aéreos, por lo que ese día prefirió devolverse.

¿Estaremos solos en el universo? O, por lo contrario, ¿nos preparamos para tener prontamente un acercamiento con seres desconocidos del universo?