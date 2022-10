Hombre es atormentado por espíritu de su examigo que era amante de su esposa

Dicha mujer le dijo que tenía que soltar una carga y seguidamente le describe a su amigo fallecido , “empiezan manifestaciones fuertísimas en el transcurrir de mis viajes y pasa el tiempo y me tuve que ir a trabajar al llano”.

Jesús aseguró que tras la muerte de su amigo empezaron a para cosas raras en su vida , relató que viajaba mucho a Buenaventura y en ese lugar mientras esperaba la carga para transportar una señora que no lo conocía le habló.

“Pasando el tiempo, el muchacho por sus negocios lo mataron y antes de morir me dijo que él me iba a matar a mí por el problema que habíamos tenido con la chica”, dijo.

Trabajando ya en los llanos colombianos se encontró con un señor y le dice algo similar, pero en esta ocasión el hombre le indica que tiene que hacer ciertas cosas.

“Este man se me ha empezado a aparecer en los sueños de una forma muy áspera … una vez el sueño era que me iba a matar con un cuchillo, me desperté super asustado. Cada vez es como una mirada penetrante que se queda mirándolo a uno”, concluyó.