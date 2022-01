¿Cuántos de ustedes no han vivido la parálisis del sueño? hay decenas de historias aterradoras de quienes la han padecido.

¡Que no duerma boca arriba porque lo asustan! Esta es una de las teorías de la parálisis del sueño de las que muchas personas cuentan diferentes historias, algunas más macabras que otras, como que llega un ser del más allá y se posa sobre usted en su habitación, lo arrastra , o hasta intenta ahorcarlo.

Recopilamos unas historias que lo dejarán aterrado. Un exmilitar contó en el Cartel Paranormal de La Mega, que fue víctima de un episodio de estos, que atribuyó a una brujería que le estaría haciendo la familia de unos ladrones que él golpeó en medio de un forcejeo al no dejarse robar. Sería por venganza.

“Me iban a robar cerca a la casa y yo golpee a uno de ellos y quedó mal herido y se vino la familia de él (a buscarme) y fue un problema, luego empezaron a buscar mi nombre con los vecinos y me enteré que la familia hacia brujería”, pero como él no creía en nada de eso, ignoró las amenazas hasta que comenzó a vivir actividades paranormales en su propia habitación.

Una noche, mientras dormía, este hombre sintió que tocaron la puerta de su habitación en la madrugada, pero no prestó atención. “Quedé como entre dormido y pensando quién podía ser, cuando voy a abrir, una entidad se me lanzó encima y me empezó a ahorcar”.