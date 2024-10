El Cerro de Monserrate es uno de los atractivos turísticos más emblemáticos de Bogotá, el cual, es visitado por cientos de personas que quieren hacer ejercicio al aire libre, ver la ciudad desde el Oriente o asistir a la misa que se realiza desde la Basílica del Señor caído de Monserrate.

No dejes de leer: Signos del zodiaco que son altamente compatibles en el amor

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el horario para hacer senderismo en este lugar es de lunes a domingo entre 5:00 a.m. y 1:00 p.m., a excepción de los martes, días en los que se realiza mantenimiento.

Muchas personas han compartido en redes sociales sus experiencias en Monserrate. Sin embargo, un detalle ha generado debate durante mucho tiempo: la creencia de que una pareja puede terminar su relación después de llegar a la cima del cerro.

¿Una pareja puede terminar tras visitar Monserrate?

Con el objetivo de profundizar en el tema, Daniel Trespalacios recurrió a la experiencia de José Arévalo, un hombre nacido y criado en Monserrate, para determinar la veracidad de este mito.

Lee también: En el ‘Cartel Paranormal de La Mega’ mostraron cómo es el proceso de cremación de un cuerpo

Según José, si una pareja visita ese lugar, corre el riesgo de romper su relación. Incluso, si tienen planes de boda, estos podrían cancelarse, pero solo en caso de que la otra persona realmente no fuera la adecuada.

Al parecer el Señor caído de Monserrate le hace “el milagrito” de alejarlo de aquel que no le conviene y así pueda continuar su camino de la mejor manera.

Este episodio que fue compartido en TikTok generó reacciones como: “Es real, a mí me pasó con mis ex a todos los he llevado a Monserrate”, “Es mentira fuimos al mes y ya vamos pa’ dos años”, “Confirmo, llevábamos casi cuatro años subí y al mes terminamos”, “Es cierto mi hermano llevaba 7 años con su novia y vivían juntos subieron al Monserrate y al mes se separaron”, “Mi novia no quiere ir conmigo por eso jajaja”, “Mira que la verdad yo no creo en esas cosas, pero después de que subí allá con mi pareja una cantidad de peleas impresionantes”.

Te podría interesar: ¿Crees que los insectos anuncian la muerte? El escalofriante relato en el 'Cartel Paranormal de La Mega'