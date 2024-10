Daniel Trespalacios es el conductor del 'Cartel Paranormal de La Mega', uno de los programas nocturnos más escuchados en Colombia, transmitido en la frecuencia 90.9 FM de domingo a jueves.

En una de sus emisiones, una oyente llamó afirmando tener la capacidad de hablar con el diablo. Su tono y manera de expresarse delataban un estado alterado y rencoroso. Comenzó diciendo que el diablo era "un tramposo", lo que llevó a Daniel a pedirle que se calmara, advirtiéndole que, de continuar en ese tono, nadie le creería. La mujer, desafiante, replicó: "No me importa si me creen o no".

La conversación se tornó aún más perturbadora cuando la oyente relató una experiencia reciente: "Hoy entré al cementerio y les dije, no me vayan a hacer quedar mal, gono***. Llegó el momento de cobrarle a la vida y a Dios. Yo no estoy loca, Daniel, yo los puedo ver. Si llevo una cámara y les digo que aparezcan, tienen que hacerlo. Y si no lo hacen... los cuelgo en el más allá", expresó con voz temblorosa.

Además, aseguró haber sido bruja, una de las peores, según sus palabras, y confesó haber hecho terribles pactos. Sostuvo que en ocasiones es necesario recurrir al lado oscuro para salvarse de ciertas situaciones. La tensión aumentó cuando la mujer, en un tono familiar, llamó "papito" a Daniel, sugiriendo realizar un programa desde el cementerio. Trespalacios, conocido como 'Tripas', la interrumpió para corregirla: "Mi nombre no es 'papito', es Daniel".

Desafiando a la oyente, Trespalacios le pidió que le demostrara la existencia del diablo. La mujer, en respuesta, prometió que durante la próxima Luna Llena realizaría sus rituales y que lo llamaría para probar la existencia de esta oscura entidad. Daniel, sin titubear, respondió: "Dígale al diablo que lo estoy esperando", y así concluyó la conversación.

