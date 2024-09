El ‘Cartel Paranormal de La Mega’ es uno de los programas más populares entre los colombianos, quienes aprovechan el espacio para compartir sus experiencias sobrenaturales. Además, el programa ofrece la participación de invitados que tratan diversos temas.

En esta ocasión,Daniel Trespalacios, conductor del programa, presentó como invitado a Daniel Daza, astrólogo recurrente del espacio, quien habló sobre el destino en el amor según los signos zodiacales.

Aries

Daza comentó que, aunque agosto fue un buen mes para Aries en temas amorosos, el último trimestre del año no será tan favorable. Según él, las personas bajo este signo se darán cuenta de que su relación no tiene futuro.

Tauro

Para Tauro, Daza predijo el retorno de una relación del pasado, debido a un ciclo no cerrado. Explicó que esto ocurre porque Mercurio ha retrogradado en la Casa 5, la casa del amor de Tauro, lo que provoca el regreso de personas tóxicas. Advirtió que los nacidos bajo este signo podrían sentirse tentados a reconquistar, cayendo así en relaciones pasadas.

Leer más: Astrólogo confiesa cuáles son los dos signos más tóxicos del zodiaco en el 'Cartel Paranormal de La Mega'

Géminis

Géminis tendrá la influencia de la Luna Negra en la Casa 5, la casa de los novios. Esto implica que las relaciones actuales estarán en un periodo de prueba hasta marzo de 2025. Para aquellos que no tienen pareja, Daza recomendó evitar iniciar una relación durante este tiempo, ya que "solo perderán el tiempo", según sus palabras.

Cáncer

En el caso de Cáncer, Daza señaló que no hay mucha actividad en la Casa 5, pero recomendó ser inteligentes emocionalmente. Aconsejó evitar peleas y los celos si tienen pareja, subrayando la importancia de no ser codependientes y controlar las emociones.

Leo

Noviembre y diciembre serán meses favorables para Leo, ya sea para iniciar una nueva relación o para reconciliaciones.

Virgo

Para Virgo, Daza indicó que no hay grandes revelaciones, pero recomendó aprovechar el momento para actuar según lo que sientan. Si no tienen pareja, no encontrarán una antes de que termine el año, pero si están en una relación, esta no terminará. "Eso sí, trabajen en su temperamento y dejen de ser tan tercos", añadió.

Libra

El fin de año será transformador para Libra. Las personas en pareja encontrarán apoyo en sus relaciones, aunque también podrían descubrir infidelidades o mentiras por parte de sus compañeros sentimentales.

Escorpio

Escorpio, por su parte, vivirá un periodo de calma, pero deberá tomar decisiones importantes en el ámbito amoroso. Daza aconsejó que, si la relación no es clara, es mejor terminarla. "Quédense con personas que no duden en estar con ustedes", afirmó, destacando la importancia de evitar la incertidumbre en el amor.

Vea también: Amarre o endulzar: ¿Cuál es la diferencia y cuáles son sus más oscuras consecuencias?

Sagitario

Sagitario está en un proceso de sanación. Si tienen pareja, será un buen momento para acudir a terapia de pareja; si están solos, será mejor sanar en soledad.

Capricornio

Capricornio descubrirá que es momento de dar mayor libertad a su pareja. Daza recomendó evitar actitudes tóxicas y permitir que tanto ellos como su pareja vivan de manera más libre.

Acuario

Acuario está viviendo su mejor año en cuanto a relaciones de pareja. Este signo atraerá a muchos pretendientes, pero Daza subrayó la importancia de ser selectivo al escoger.

Piscis

Finalmente, Piscis debe replantear su vida amorosa, tanto en relación con los demás como consigo mismo. Es crucial que los nacidos bajo este signo comprendan qué tipo de pareja necesitan en este momento y eviten relaciones con personas de los signos Libra, Acuario y Géminis.