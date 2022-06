Aterradora historia de Aurora, mujer que fue devorada por su bebé: pidió auxilio y nadie le creyó

Aurora al pasar su primer mes de embarazo tuvo que ser internada en un sanatorio, pues les contó a sus allegados que el feto que crecía en su panza le hablaba todas las noches, con el paso del tiempo la joven Aurora no mejoraba y expresaba que ese bebé que llevaba dentro la había amenazado de muerte por contarle a todos que el feto le hablaba.

Aunque la joven mujer expresaba su miedo y pedía ayuda, nadie le creyó, pero cada noche Aurora daba gritos de agonía.

“Mi hijo me come, mi hijo me come”, gritaba desesperada.