Desde el centro penitenciario El Buen Pastor en Bogotá, Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, ofreció su primera entrevista tras ser condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas. La empresaria y creadora de contenido relató las dificultades que ha enfrentado en prisión y expresó su desacuerdo con la severidad de su sentencia.

¿Cómo han sido sus días en prisión?

En diálogo con Johanna Bahamón, Daneidy describió su estadía en la cárcel como un proceso complejo y lleno de emociones. “Han sido días difíciles, de mucha tribulación y tristeza, pero solo Dios sabe por qué estoy aquí”, comentó. A pesar del impacto que ha tenido en su vida, asegura que ha tratado de mantenerse fuerte y aprender de la situación.

¿Qué dijo sobre los hechos que la llevaron a prisión?

La influencer recordó el momento en que grabó el video que la llevó a la cárcel, donde se le veía vandalizando una estación de Transmilenio en medio de las protestas sociales de 2019. Según su versión, su participación en los hechos no fue premeditada, sino que ocurrió en un ambiente de efervescencia colectiva. “Estaba con unos amigos y me dijeron: ‘amiga, hagamos un video que estamos en medio de las marchas’. Lo publiqué y en cinco minutos se volvió viral”, relató.

¿Por qué considera que su condena es desproporcionada?

Uno de los puntos más controvertidos de su caso es la tipificación del delito de instigación con fines terroristas, lo que impidió que accediera a beneficios como la detención domiciliaria. Para Barrera Rojas, la pena que recibió es exagerada, pues considera que sus acciones no encajan en esa categoría. “Sí, dañé bien ajeno, pero no debió estar el delito de terrorismo. No destruí toda la estación, solo fueron tres cosas: un vidrio, la tarjeta del lector y otro vidrio”, explicó.

Además, enfatizó que nunca intentó evadir la justicia y que se entregó de manera voluntaria. “Al otro día fui y me presenté en Paloquemao, no esperé a que me capturaran”, aseguró.

