La influencer colombiana Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, ha vuelto a ser noticia. Esta vez, no por su excéntrica personalidad ni por sus populares productos capilares, sino por una decisión judicial que le niega el beneficio de casa por cárcel. Según reveló en primicia La FM de RCN, un juez de Bogotá decidió no concederle la prisión domiciliaria pese a que su defensa argumentó que es madre cabeza de familia.

La decisión fue tomada por la juez tercera de ejecución de penas y medidas de seguridad, Ginna Lorena Coral Alvarado, quien concluyó que Barrera no cumple con los requisitos legales establecidos para acceder a este beneficio, a pesar de haber sido condenada a una pena inferior a ocho años de prisión.

¿Por qué está condenada Epa Colombia?

Epa Colombia cumple actualmente una condena por los actos vandálicos que protagonizó y difundió en redes sociales durante el paro nacional del año 2019. En ese entonces, la influencer publicó videos destruyendo una estación de TransMilenio en Bogotá, lo que le generó una ola de críticas, consecuencias legales y el inicio de un largo proceso judicial.

La Corte Suprema de Justicia confirmó en última instancia una sentencia de más de cinco años de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

La defensa no se rinde

Francisco Bernate, abogado defensor de Barrera, aseguró que apelará la decisión del juzgado y expresó que su equipo legal espera el resultado de otra acción judicial relacionada, esta vez apoyándose en la Ley 2292 de 2023, conocida como la Ley de Utilidad Pública. Esta norma contempla ciertas flexibilidades en la ejecución de penas para madres cabeza de hogar, lo que podría abrirle una nueva posibilidad a Epa Colombia de continuar su condena desde su residencia.

¿Quién es Epa Colombia y por qué es famosa?

Daneidy Barrera se hizo viral en 2016 con su célebre frase "Epa Colombia Epa Colombia, eh eh eh, rico rico rico" durante la participación de la Selección Colombia en los Juegos Olímpicos de Río. A partir de ese momento, su presencia en redes sociales creció de forma exponencial, convirtiéndose en una figura polémica por sus declaraciones sin filtro, sus apariciones excéntricas y sus constantes cambios de rumbo.

Aunque su nombre ha estado envuelto en escándalos, también logró reinventarse como empresaria. Fundó una línea de keratinas que se convirtió en un fenómeno comercial, llegando incluso a tener puntos de venta en diferentes ciudades del país y generando empleos a cientos de mujeres. Su vida personal y profesional ha sido altamente mediática, desde rupturas amorosas hasta disputas con otras influencers y figuras públicas.

¿Cómo ha reaccionado el público?

La noticia ha generado reacciones divididas en redes sociales. Por un lado, sus seguidores defienden su derecho a ser considerada madre cabeza de hogar y apelan a su reinvención como empresaria y madre. Por otro, muchos usuarios celebran la decisión del juez, argumentando que sus actos pasados fueron graves y no pueden ser ignorados por su popularidad.

Epa Colombia, entre el amor del público y el rigor de la ley

La historia de Epa Colombia es un reflejo de los contrastes de la fama digital. Su evolución de meme viral a empresaria ha sido admirada por muchos, pero su historial judicial y los delitos cometidos siguen marcando su trayectoria. Esta nueva negativa judicial reafirma que, pese al alcance que puede tener una figura pública, la ley mantiene sus parámetros, incluso frente a las personalidades más mediáticas del país.

Mientras tanto, Barrera continúa su proceso legal desde prisión, esperando que la apelación o la acción judicial basada en la nueva ley le permita reencontrarse con su hija y retomar su vida desde un escenario diferente.