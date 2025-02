La amistad entre las influencers Yina Calderón y Karina García, que se conocían desde antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos Colombia 2025’, parece haber llegado a su fin. A pesar de que al principio del reality se mostraban muy unidas, su relación se fue dañando con el paso de los días.

Calderón reveló que decidió terminar su amistad con García debido a que, según ella, la modelo paisa ha mostrado una personalidad diferente dentro del programa y ha tenido actitudes negativas hacia ella y otros participantes. Yina expresó su decepción al sentir que Karina ya no es la misma persona que conocía fuera del programa.

Asimismo, fue enfática al declarar que no quiere saber nada de ella hasta que vuelva a ser la persona que conoció antes de entrar al reality. De esta manera, la amistad entre estas dos influencers, que parecía ser muy sólida, se ha roto.

“Mientras estemos en esta casa ya no vamos a ser amigas, porque esa no es mi amiga de afuera. Lo siento, pero le retiro mi amistad. Mi amiga de afuera es diferente, no sé qué le está pasando aquí”, expresó la empresaria de fajas.

Además, Yina aseguró que no iba a votar por ella en las nominaciones, no iba a hablar a su espalda ni hacerle la vida imposible, no obstante, aseguró que no la iba a determinar en la competencia. “Yo no voy a votar por ella porque es mi amiga afuera, pero acá no la voy a determinar”. Por otro lado, Calderón le pidió al jefe que la cambiara de habitación para así reducir su interacción.

Luego, Karina les contó a La Jesuu, La toxi y a Emiro Navarro las razones que supuestamente Yina le había dado para terminar su amistad. “Me dijo que yo estaba siendo una mala persona acá y que no le gustaba lo que yo estaba haciendo”.

La modelo aseveró que las palabras de su ahora examiga la de dejó en 'shock'. “Me rompió el corazón y me pidió que por favor me alejara de ella. Me duele porque yo la consideraba mi amiga y no entiendo por qué me dice que soy mala”.

También reveló que intentó pedirle disculpas a Yina y recobrar su amistad, pero no tuvo éxito.