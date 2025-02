En la más reciente emisión de La casa de los famosos Colombia, la presentadora Carla Giraldo hizo un llamado de atención a los participantes, con especial énfasis en las concursantes, instándolas a ser más reservadas ante las cámaras.

" Chicas, hay que tener un poco de pudor a la hora de cambiarnos, de vestirnos... recuerden que no solo nos ve la gente grande, también nos ven los jóvenes, los niños. Es importante ser un poco más recatadas a la hora de cambiarnos. Se los digo con todo el amor, porque no está tan chévere, a veces, ver imágenes que no queremos ", expresó Giraldo.

¿Qué dijo La Jesuú sobre la advertencia de Carla Giraldo?

Tras la advertencia de la presentadora, Valentina Ruiz, conocida como La Jesuú, habló con sus compañeros sobre el tema de los desnudos en el reality. En una conversación con Yina Calderón, Lady Tabares y Emiro Navarro, la influencer reconoció que se ha sentido demasiado cómoda en la casa y no midió las consecuencias de sus actos.

"Creo que sentí demasiada confianza y excedí ese nivel. La verdad es que me siento muy cómoda con ustedes", confesó Valentina.A esto, Emiro Navarro le respondió que debía recordar que no solo interactúa con sus compañeros, sino que también la observan miles de personas.

"No dimensionaste que no solamente la confianza la tienes con nosotros, sino que olvidaste que había cámaras y todo el mundo viéndote", señaló Emiro.Por su parte, La Jesuú aseguró que en varias ocasiones se ha cambiado frente a los espejos sin ser consciente de que estaba siendo grabada."Yo al ver los espejos, pues me empeloto para verme, sin esperar que me están viendo", explicó la caleña.