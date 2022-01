Yina Calderón aparece desde la clínica Shaio comiendo en “coca” tras complicación con las cirugías

"Yo sí quería quedar anormal. Cuando uno se opera uno quiere verse cambio, que digan ‘juepucha, qué cambio’", dijo Yina Calderón.

En medio de toda la preocupación que causó la hospitalización de Yina Calderón en la Clínica Shaio, a causa de una recaída que sufrió por cuenta de las múltiples cirugías estéticas a las que se sometió, la influencer apareció hablando de su estado de salud.

La polémica exprotagonista de Nuestra Tele, confesó que sus cirugías eran muy complejas y que todos sus exámenes arrojaron resultados positivos por lo que se podía realizar los procedimientos estéticos.

“Mi cuerpo y mis exámenes, todo estaba bien para que me pudiera realizar las cirugías porque esto es de cuidado, mis cirugías eran complicadas. Por eso fue que yo arme todo el boroló, porque si hubiera sido una simple marcación o una lipo, me hubiera puesto yeso. Yo venía super juiciosa con mi faja de yeso y yo venía flaca de todo lo que me había comido en diciembre”, dijo la joven, aún con problemas para respirar.

Además, aseguró que ella quería un verdadero cambio de su cuerpo, porque no iba a aguantarse tanto dolor y a invertir tanto dinero por algo mínimo.

“No nos hablemos mi3**, pero cuando uno se opera uno quiere verse cambio, que digan ‘juepucha, qué cambio’, ‘mírela como está de marcada’. Yo quería algo que quedara anormal, no sé qué piensen ustedes, pero someterse a este dolor y la plática, para que uno quede normal. Yo sí quería quedar anormal, pero ha sido muy complejo”, manifestó.

Sin embargo, todo se complicó, según ella, porque tenía problemas para respirar, no caminaba y demás estaba muy bajita de apetito.

“Entonces el doctor me dijo; ‘vete para la clínica, para que te tomen tu examen, porque te veo agitada y no estas caminando’. Además, mi mamá que dijo que yo no estaba comiendo y si me alcanzó a dar como la pálida, entonces por eso me vine a la clínica”. contó.

Por último, aseguró que se siente mejor y que está a la espera de “un examen super fuerte”, que le realizaron cuando llegó al centro médico.