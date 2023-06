Yeferson Cossio reveló algunos detalles íntimos de la relación que tiene con Carolina Gómez.

El creador de contenido ha dividido opiniones, luego de que él confirmara que tiene una relación con Carolina Gómez. La joven tiene 19 y él 29, por lo que algunos se preguntan cómo se enamoraron con esa diferencia de edad. Para ellos esto no es un problema, por lo que se aman y luchan por su noviazgo, a pesar de los obstáculos.

La parejita estuvo en una entrevista en el Canal RCN, allí soltaron la lengua y confesaron cómo fue que se conocieron. Además, Yeferson Cossio reveló que tiene problemas para procrear. Aunque dijo que no está buscando hijos con Carolina, era solo un simple examen de rutina, por lo que quedó impactado con esta noticia.

"Nos dimos cuenta de que ni para eso sirvo. Me hice unos exámenes de fertilidad y no fueron los más alentadores que digamos. No me los hice en plan de: "vamos a tener hijos", sino que los tenía pendientes", expresaron.

Además, dijeron en Superlike, que se conocieron gracias a que, el exmánager de Carolina, buscó a Yeferson Cossio para hacer una posible colaboración entre él y Gómez.

Cuando empezaron a trabajar juntos, la situación traspasó las fronteras y se enamoraron. Hay que destacar que el influencer, dijo que desde un comienzo le pareció muy linda Carolina.