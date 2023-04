Cintia Cossio le dio sopa y seco a la nueva novia de Yeferson Cossio: la empujó y la mandó a volar

Cintia Cossio dejó en shock a su hermano Yeferson por empujar a su novia, Carolina Gómez.

Todo quedó grabado en un video, en donde Cintia dice "cuando llega la que me quita toda la atención de mi hermano". Luego novia procede a besar a Yeferson y luego a saludar a su cuñada, pero su reacción en empujarla. Todo esto sucede cuando una canción dice "no me salude que no somos panas".

Aunque algunos se tomaron el hecho con gracia, otros sí se lo tomaron muy en serio. "Cómo sería un agarrón", "Cintia la vuelve trapo", "Hacen eso para ganar más likes", "Hasta en la sopa quieren meter a la novia", entre otros.

Hay que indicar que, en los videos se ha visto que Cintia y Carolina se la llevan bien. Quizá grabaron este video para entretener a todos sus seguidores.

Hace un par de días, Carolina Gómez fue criticada por lucir sin una gota de maquillaje. Ella se encontraba en toalla y muy al natural, pero los seguidores la criticaron.

"Qué cambio sin maquillaje y ediciones", "Mucho filtro y maquillaje, "Totalmente diferente, "Acertamos no es tan bonita", "Parece otra", "Es un hombre", "Es muy diferente sin filtros", "No es bonita", " Su ex sí muy linda", fueron algunos de los comentarios.