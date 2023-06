Yeferson Cossio dejó calladita a seguidora que llamó interesada a su novia, Carolina Gómez

Yeferson Cossio defendió a capa y espada a su novia, luego de que seguidora la criticara.

Hubo una seguidora que no se pudo contener y la criticó. "Obvio que es bella🤣 con los lujos que tiene ahora🥲". Sin embargo, Yeferson Cossio, no podía pasar desapercibido aquel comentario y le respondió. Allí la defendió a capa y espada y demostró lo mucho que está enamorado de ella.

"Ojalá algún día también lo consigas, a ver si así no sufres por los demás. Muchos éxitos, campeona", expresó el influencer. Varios estuvieron de acuerdo con él, pero otros opinaron lo mismo que la seguidora que criticó. Por otra parte, algunos internautas se fijaron en que él estaba en el mismo lugar que estuvo con su anterior expareja, Jenn Muriel.

Hay que destacar que, recientemente Cossio se refirió al porqué el no ha borrado sus fotos con su anterior novia. "Borrar las cosas, no borra lo vivido. Sea lo que sea lo que se haya vivido, me hizo quien soy. Aprendí mucho, ambos estamos donde estamos", expresó el paisa.

Luego de decir estas palabras, le preguntó a su nueva pareja que si le molestaba y ella muy contundente dijo "no". Por lo que dejó calladito a más de uno, pero algunos aseguraron que él no la quiere y que aún extraña a su ex.