Yaya Muñoz y su conmovedor regreso a casa tras su eliminación de ‘La Casa de los Famosos’

El pasado 2 de marzo, Yaya Muñoz se convirtió en la quinta eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’ al recibir la mayor cantidad de votos en la gala de eliminación. La paisa, en su despedida, agradeció el apoyo de sus seguidores y dejó en la placa de nominación a la actriz Norma Nivia, quien ahora enfrenta el riesgo de ser la próxima en salir del reality.

Tras su salida, Yaya participó en el programa ‘Buen Día’, donde compartió sus primeras impresiones sobre su paso por el reality. Sin embargo, lo que más ha conmovido a sus seguidores es el video que compartió en sus redes sociales, en el que muestra el emotivo reencuentro con su familia.

Una bienvenida llena de amor y emoción

En el video, que rápidamente se hizo viral, se ve a Yaya Muñoz abriendo la puerta de su casa y siendo recibida con un fuerte abrazo y un ramo de flores por una mujer que, según se especula, sería su madre. Mientras esto ocurre, de fondo suena la canción de Maluma, en la que mencionan su nombre: "Oh Yaya, tú solita te matas".

El apartamento estaba decorado con globos, rosas, fotos y cartas, lo que hizo que la influencer rompiera en llanto de inmediato. Entre abrazos, música y lágrimas, Yaya celebró su regreso con su círculo más cercano.

"Fue una bienvenida increíble. No me esperaba tanto amor y detalles. Gracias a mi familia y a todos los que me han apoyado en este proceso", expresó la exparticipante en sus redes.

Yaya Muñoz hablará sin filtros sobre su paso por el reality

Más allá de la emoción del reencuentro, Yaya dejó claro que aprovechará su salida del reality para contar su versión de los hechos y aclarar situaciones que generaron controversia dentro de la casa.

"Ahora que estoy fuera, podré hablar con más detalles y explicar lo que realmente pasó. Hay muchas cosas que la audiencia no entendió y quiero que escuchen mi versión", adelantó la influencer.

¿Quién será el próximo eliminado de ‘La casa de los famosos’ Colombia?

Con la salida de Yaya Muñoz, la competencia dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ se intensifica y los seguidores del reality ya especulan sobre quién será el próximo en abandonar la casa.

Mientras la tensión aumenta, los televidentes siguen atentos a las alianzas, estrategias y conflictos que definirán el futuro de los participantes. ¿Quién será el siguiente en salir? Colombia está a la expectativa.