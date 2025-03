La competencia en La casa de los famosos Colombia sigue dando de qué hablar, y esta vez la controversia gira en torno a una inesperada confrontación entre dos participantes. Tras su eliminación, Yaya Muñoz aprovechó su última conexión en vivo con sus excompañeros para despedirse, pero lo que parecía ser un simple adiós terminó convirtiéndose en una fuerte indirecta hacia la actriz Norma Nivia.

Le puede interesar: Yaya es la quinta eliminada de 'La casa de los famosos'; hasta Melissa la quería fuera

Con un tono directo y sin filtros, Yaya expresó su desconfianza hacia la actriz, dejando claro que no se equivocó en su percepción sobre ella. "Como me gusta confirmar que lo que yo sentía era real y no me equivoqué, ¿quién se iba a imaginar que la que menos corre vuela? Yo no sé, pero de las amigas tendría mucho cuidado", lanzó la exparticipante, dejando a todos sorprendidos.

Norma Nivia, lejos de entrar en la confrontación, optó por mantenerse en silencio y solo observar con firmeza a Yaya mientras esta hablaba. Una vez finalizó la transmisión, la actriz se mostró tranquila y segura, afirmando que no iba a prestarle atención a los comentarios de su excompañera. "Estoy bien, sé quién soy y no tengo por qué tomarme esas palabras a pecho", comentó a sus compañeros dentro de la casa.

Lea también: Fuego cruzado: Karola le canta la tabla a Yaya tras su eliminación: "Te aprovechaste de Emiro"

Pero la polémica no quedó ahí. Como es tradición en el reality, el participante eliminado tiene la oportunidad de dejar nominada a una persona de la casa, y Yaya Muñoz no dudó en elegir a Norma Nivia. La actriz, quien ya intuía que esto podía suceder, recibió la noticia con calma y hasta envió un mensaje a su familia asegurando que estaba bien y preparada para cualquier escenario.

A pesar de la nominación, Norma aún tiene la posibilidad de salvarse si logra obtener el apoyo necesario dentro del reality. En caso de que no consiga salir de la placa, varios de sus compañeros ya le han manifestado su respaldo.

Esta situación ha encendido las redes sociales, donde los seguidores del programa están divididos. Algunos defienden a Norma y consideran que la actitud de Yaya fue innecesaria, mientras que otros creen que la actriz podría estar ocultando estrategias dentro del juego. Lo cierto es que esta polémica ha añadido un nuevo nivel de tensión y emoción a La casa de los famosos, dejando a la audiencia a la expectativa de lo que sucederá en los próximos días.