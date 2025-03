Como cada domingo, La casa de los famosos Colombia vivió una nueva noche de eliminación. Esta vez, el turno fue para Yaya Muñoz, quien se convirtió en la participante más votada para abandonar la competencia el pasado 2 de marzo.

Tras su salida, la influencer participó en una entrevista en el programa matutino Buen Día, Colombia, donde se reencontró virtualmente con Karola Acendra, mejor amiga de Emiro Navarro, otro de los concursantes. Lo que parecía ser una conversación tranquila se convirtió en un tenso intercambio de palabras cuando Karola dejó claro que no compartía la actitud de Yaya dentro del reality.

"Escúchame, te voy a decir una cosa: no tengo nada en contra de ti porque no me has hecho nada, pero hay cosas de ti que no comparto y que vi en el programa", sentenció Karola con un tono contundente.

Las acusaciones de Karola contra Yaya

La creadora de contenido costeña no se guardó nada y expresó su indignación al considerar que Yaya utilizó a Emiro para mantenerse en la competencia. Según Karola, amigos, familiares de Emiro y hasta seguidores del programa le manifestaron su rechazo hacia la cercanía de Yaya con él, asegurando que la joven se estaba aprovechando de la amistad con el participante para obtener ventajas dentro del reality.

Además, Karola desmintió a Yaya sobre una supuesta conversación en la que le habría pedido a Emiro que se alejara de ciertas personas en la casa.

"Nunca dije en el programa ‘Aléjate de Yaya’ o de alguien en particular. Jamás mencioné a nadie, y tú aseguraste que sí lo hice. Eso me pareció muy mal de tu parte, porque lo sentí como una estrategia para que sacaran a La Jesuu y no a ti", agregó con evidente molestia.

Un final con advertencia y un agradecimiento

A pesar del fuerte reclamo, Karola reconoció que Yaya sí cumplió con su promesa de proteger a Emiro en los momentos difíciles dentro del programa.

"Te invité a mi casa fue por Emiro, porque él te quiere, y por eso lloró ayer por ti. Hay gente que le ha tirado y eso no está bien. Lo que tengan contra Yaya es con ella, no con él", expresó.

Las declaraciones de Karola generaron un gran revuelo en redes sociales, especialmente entre los seguidores de Yaya, quienes recordaron que, días antes de la eliminación, la influencer costeña había publicado un video pidiendo la salida de la concursante. La tensión entre ambas sigue en el aire y los fans del reality están atentos a una posible respuesta de Yaya en los próximos días.