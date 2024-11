La primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ dejó una marca en la audiencia, generando expectativa sobre qué otros nombres reconocidos aceptarían el reto de participar en este reality show. Durante una de sus intervenciones de la final, la presentadora Carla Giraldo anunció que habría una segunda temporada, aumentando así el entusiasmo entre los seguidores.

Recientemente, el Canal RCN informó que Ornella Sierra, participante en la primera temporada, se unirá a esta nueva edición como host digital. Su participación anterior es recordada por la relación especial que desarrolló con Miguel Bueno, hermano de Pipe Bueno, quien también formó parte de la primera temporada tras finalizar una larga relación.

Ornella compartió la noticia con sus seguidores, comentando: “Bebés, no puedo creer lo que les voy a decir: ¡Soy la nueva host digital de ‘La casa de los famosos Colombia’! pero bueno, vamos al punto ¿Ustedes recuerdan que en mi temporada no me bajaban de ‘lleva y trae’?, pues ahora volví para llevar y traer todos los chismes que surjan aquí dentro. Además, vamos a estar pendientes de los amoríos que nazcan esta vez ¿Qué bochinche se armará en esta ocasión? ¡Ay, no! ¡Voy a llorar de la felicidad!”.