El actor Robert Downey Jr. ha declarado su intención de iniciar acciones legales contra quienes intenten crear una representación de él mediante inteligencia artificial, así como contra aquellos que utilicen su imagen para la producción de artículos a través de esta tecnología, incluso después de su muerte.

Esta decisión responde a su deseo de proteger su imagen frente a quienes considera que la utilizan sin el debido permiso.

Downey Jr. realizó este anuncio durante su participación en el podcast 'On with Kara Swisher', donde también habló sobre su próxima obra en Broadway, McNeal. La declaración se hizo en respuesta a una pregunta sobre su postura respecto a la posibilidad de que futuros ejecutivos intenten recrear su imagen sin su consentimiento.

El actor afirmó: “Tengo la intención de demandar a todos los futuros ejecutivos solo por especulación.” La presentadora le recordó que, una vez que él fallezca, no tendrá control sobre el asunto, a lo que él replicó: “Lo sé, pero mi bufete de abogados seguirá muy activo”.

La discusión sobre inteligencia artificial se inició en el contexto de su papel en McNeal, una obra que examina el impacto de la IA en el sector del entretenimiento. En esta producción, Downey Jr. interpreta a Jacob McNeal, un escritor famoso con un profundo interés en la inteligencia artificial.

En relación con su experiencia en Marvel, donde interpretó a Iron Man, Downey Jr. expresó: “Lo que me preocupa no es que secuestren el alma de mi personaje, ya que hay tres o cuatro personas que toman todas las decisiones allí de todos modos y nunca me harían eso, conmigo o sin mí".

A pesar de sus inversiones en el campo de la inteligencia artificial, la relación de Downey Jr. con esta tecnología es compleja. Él distingue entre las aplicaciones que pueden ser beneficiosas y la recreación de su imagen sin autorización.

En el podcast, comentó: “Siempre se trata no tanto de la tecnología o de la oportunidad de llenarme los bolsillos, sino de ‘¿Quiénes son las personas involucradas en esto?’”.

Su postura se presenta en un momento en que los derechos y las protecciones relacionados con la inteligencia artificial son temas centrales en la industria del cine y el entretenimiento. Durante la reciente huelga de SAG-AFTRA, que se prolongó por más de 100 días, las protecciones relacionadas con la inteligencia artificial fueron un tema crucial en las negociaciones de los actores.