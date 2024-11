La separación entre Christian Nodal y Cazzu generó un gran interés en los medios de comunicación de México, Argentina y Colombia. La relación amorosa de los músicos concluyó poco después de que se convirtieran en padres por primera vez.

Se informó inicialmente que la ruptura había sido en buenos términos; sin embargo, la situación cambió cuando Nodal reveló su relación con Ángela Aguilar, menos de dos meses después de separarse de Cazzu. Este hecho llevó a la conclusión de que la relación entre Nodal y Cazzu no había finalizado de forma pacífica.

En una entrevista grabada, Cazzu expresó sus emociones y comentó que tanto Nodal como Ángela no habían mostrado interés por su estado emocional, lo que afectó su percepción de la situación que estaba atravesando.

“Mi vida cambió de la noche a la mañana. Mientras ocurrían muchas cosas, yo guardaba silencio, me mudaba, creaba un hogar, cumplía con mi trabajo y cuidaba por primera vez a una bebé de ocho meses”, narró.

“Me sorprendí, porque había conocido a Ángela y la había visto en varias ocasiones. Primero dudé que fuera ella, pero al final confirmé que sí lo era. No tomé ninguna acción al respecto porque, cuando alguien decide no continuar en una relación, no hay mucho que hacer. No voy a pedir a nadie que permanezca en mi vida. Simplemente lo acepté”, añadió.

Sus declaraciones generaron controversia, especialmente cuando el cantante de música regional mexicana realizó una transmisión en vivo para refutar lo que había dicho su expareja y defender a Ángela Aguilar, quien se casó con él el 24 de julio.

El periodista Javier Ceriani mencionó que Julieta, el nombre real de Cazzu, podría perder el apoyo financiero que Nodal le brinda, que, según se dice, incluye una transferencia de 9 millones de dólares para su hija y la propiedad de tres bienes inmuebles a su nombre.

Maxine Woodside, periodista, indicó que Cazzu podría verse afectada en sus beneficios económicos debido a su decisión de hablar públicamente sobre su situación con Nodal y Aguilar.

“Ella había expresado que no deseaba comentar sobre el asunto. Se mencionó que existía un acuerdo entre Cazzu y Nodal que la comprometía a no hacer declaraciones a cambio de que él asumiera todos los gastos de su hija y de ella. Se dice que él le compró un rancho y una casa en Miami, además de proporcionarle una pensión adecuada. Cazzu había afirmado que no hablaría de nada, pero finalmente decidió hacerlo”, comentó Woodside.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido estas afirmaciones.