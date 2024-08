Desde hace unos meses un par de personajes se han apoderado de TikTok, YouTube e Instagram con sus ocurrencias, y se trata de la ‘Nena’ y Bertalina Montoya, habitantes de ‘Villa Arruga’.

La ‘Nena’ es interpretada por Juan Tarquino, un actor colombiano que por años ha personificado a Leslie, una drag queen y ahora a la tía de Villa Arruga. “Leslie es el personaje que más me ha enseñado y que me ha dejado conocer y reconocer a Juan Tarquino”, explicó el artista en una entrevista. También es recordado por interpretar a uno de los villanos de la serie de Netflix, ‘Palpito’, Garabato.

En cuanto a la aceptación de su personaje en 'Villa Arruga', Tarquino expresó: “Lo más bonito y lo más memorable para mí ha sido el recibimiento del público. No en los aplausos, no en las visitas, no en los likes ni en los memes tan maravillosos y chistosos que ha creado, si no en los comentarios internos y externos que nos hacen las personas”.

Además, el actor manifestó sentirse orgulloso de su trabajo porque con él ha podido llegar a todo tipo de audiencia. “Este un producto hecho por personas diversas para todo tipo de público. Como artista he demostrado que todo lo que hago no va dirigido a alguien en específico”, indicó.

En cuanto a Bertalina Montoya, este personaje es interpretado por Walther Duque, un diseñador de vestuario y artista paisa que también está involucrado en el mundo drag queen.