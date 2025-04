El merengue dominicano está de luto. En la noche del 7 de abril, lo que se esperaba fuera una velada de música, alegría y canto terminó en tragedia, luego de que el techo de la discoteca Jet Set se desplomara sobre músicos y asistentes.

Las autoridades locales iniciaron de inmediato las labores de rescate y una investigación para determinar las causas del colapso de la estructura.

Entre las víctimas fatales se confirmó al cantante Rubby Pérez, ícono del merengue dominicano, quien se consagró en lo más alto de la industria con sencillos como: ‘Buscando tus besos’, ‘Volveré’, ‘Sobreviviré’, ‘Locamente enamorado’, entre otros.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer a través de sus perfiles en redes sociales: “Con profundo pesar informamos el fallecimiento de nuestro querido Rubby Pérez. Agradecemos sinceramente todo el amor, apoyo y solidaridad que hemos recibido en este momento tan difícil para sus familiares, amigos y seguidores. Su legado musical y humano vivirá para siempre en nuestros corazones. Paz a su alma”, dice el comunicado oficial.

Cientos de internautas lamentaron lo ocurrido, incluidos sus colegas Wilfrido Vargas, Eddy Herrera, Olga Tañón y Gilberto Santa Rosa, quienes expresaron sentidos mensajes de condolencia a su familia.

Hija de Rubby Pérez cuenta cómo se salvó de morir

Cabe mencionar que, en el trágico accidente que cobró la vida del cantante y de otras 113 personas, también se encontraba su hija Zulinka Pérez, quien además era su corista. La joven relató cómo logró sobrevivir a la tragedia.

“La gente estaba pidiendo la canción ‘De color de rosa’, yo le dije: ‘Papi, ayúdame’, y me pidió que me quedara en mi micrófono. Él pasa al de él, si yo hubiese estado en el micrófono de mi papá, yo no hubiese estado aquí”, reveló.

La artista agregó que su esposo fue quien la protegió: “Mi esposo me cubrió, se tiró encima de mí, se partió una pierna y me dijo: ‘Sal rápido, mami, para que si colapsa el niño no se nos quede solo’”.

Zulinka nunca perdió la esperanza de reencontrarse con su padre con vida. “Él está dentro y esperamos en Dios que se recupere pronto. Se puso a cantar para que pudieran escucharlo y encontrarlo”, dijo, pocos minutos antes de que hallaran su cuerpo.

