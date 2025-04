Detrás del fenómeno global que representaron Backstreet Boys y NSYNC en los años noventa, hubo un personaje central cuya historia terminó lejos del escenario y la fama. Lou Pearlman, el empresario que reunió y lanzó a estas bandas, operaba al mismo tiempo una de las estafas financieras más prolongadas de la historia de Estados Unidos.

Más noticias: [Video] El conmovedor homenaje a Liam Payne, ex One Direction, en los Grammy

El origen del imperio de las boy bands

Pearlman fundó su sello Trans Continental Records tras observar el impacto comercial de los New Kids on the Block. Decidió replicar el modelo y contrató al exgerente de esa banda, Johnny Wright, para liderar el proyecto. Mediante audiciones masivas eligió a los integrantes de Backstreet Boys, quienes alcanzarían ventas multimillonarias y reconocimiento mundial.

Con el éxito consolidado, Pearlman apostó por NSYNC, un grupo ya formado pero sin mayor proyección. Bajo su dirección, Justin Timberlake y sus compañeros lograron fama internacional, alimentando el fenómeno de las boy bands durante más de una década.