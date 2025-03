El cantante de música popular Luis Alfonso, conocido como "El Señorazo", abrió su corazón en una reciente entrevista con Eva Rey y habló sobre la condición de salud de su hijo mayor, Jerónimo, así como los desafíos que enfrenta en su entorno escolar debido a las burlas de algunos compañeros.

"Jerónimo es un ángel que nos ganamos en una rifa de un millón de niños en uno. Tiene un síndrome parecido al de Down, pero con otras características físicas. Aunque no siempre es evidente, él enfrenta muchas dificultades, como problemas en su corazón y convulsiones ", explicó el intérprete de "Chismofilia" .

No tiene cura, pero un tratamiento adecuado ayuda a mejorar la calidad de vida. Esto puede incluir:

¿Cómo enfrenta Jerónimo el matoneo en el colegio?

Además de los retos médicos, Jerónimo ha sido víctima de bullying en la escuela. Su padre confesó que su hija menor, Laura, ha asumido un rol protector y no duda en defender a su hermano cuando es necesario.

"Laurita es igualita a mí, salió atravesada. No deja que ningún niño moleste a su hermanito, porque ahí mismo le ofrece puños. Hace poco llegó preocupada a la casa y me dijo: ‘Papá, es que le metí la mano a un niño’. Yo le pregunté por qué, y me respondió que era porque estaban molestando a Jerónimo. Entonces le dije que le hubiera dado más duro, que yo hablaría con el profesor", relató Luis Alfonso.

El cantante enfatizó que, aunque enseña a sus hijos a respetar a los demás, también les deja claro que no deben permitir abusos.

¿Cómo es la vida familiar de Luis Alfonso?

El artista, quien se consolidó en la música popular tras su participación en "A otro nivel", también habló sobre su otro hijo, Agustín, el menor de la familia. Según contó, el pequeño ha heredado su amor por la música y los caballos, convirtiéndose en una de sus grandes alegrías.

"Agustín es mi adoración. Le encanta la música, ya es todo un artista y también le gusta montar a caballo", expresó con orgullo.

A pesar del éxito en su carrera, Luis Alfonso deja en claro que su prioridad es su familia y, en especial, el bienestar de Jerónimo, quien enfrenta una condición poco conocida y las dificultades que esta conlleva en su día a día.