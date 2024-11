Juan David Morales Carranza, conocido como JuanDa, anunció un cambio en su vida personal. Este creador de contenido colombiano, famoso por mostrar sus disfraces y sus opiniones con humor, confesó que ha comenzado una nueva relación con otro influencer.

Una de las relaciones más conocidas de JuanDa fue con Camilo Triana, un humorista y creador de contenido. Esta relación terminó de manera sorpresiva en 2021, en medio de rumores sobre problemas de infidelidad y dificultades relacionadas con la salud mental, dado que ambos han lidiado con la depresión y la ansiedad.

El nuevo compañero de JuanDa es Juan Rueda, un fotógrafo y creador de contenido que se ha hecho un nombre en el medio como Crimson. También se destaca por su cercanía con la actriz y modelo Nela González, quien es su mejor amiga.

Leer más: ¿Volvió el Pretty Boy? Maluma deslumbra con su nuevo cambio de look: "Lo que ustedes pidieron"

Con motivo de su cumpleaños, el 1 de noviembre, Crimson decidió homenajear a JuanDa a través de Instagram. En su publicación, compartió varias imágenes y videos de momentos juntos, acompañados de un mensaje de amor. La pareja oficializó su relación, aunque ya existían especulaciones entre sus seguidores.

“Hoy nació hace 26 años la persona que cambió mi vida. Gracias por abrirle la puerta al niño que fue perdiendo su fuego y dejarlo ser otra vez. Tal cual es. Contigo a mi lado me da ganas de ser mejor persona, mejor amigo, mejor hijo, mejor hermano. En un día pueden pasar mil cosas, mil maravillosas, mil menos chéveres, pero ese segundo en el que me meto debajo de las cobijas y te abrazo y mi mundo eres tú, siempre es, va a ser y seguirá siendo mi momento favorito del día”, escribió Crimson.

Vea también: ¿Cazzu perdería el apoyo económico de Christian Nodal por sus declaraciones?

“Y como si poco a poco fuera abriéndote las puertas, te dejé entrar a mi casa y te la mostré en todos sus estados. Y ahora esa casa eres tú porque habitas en ella cuando está limpia y cuando está desordenada. Cuando el cuadro está torcido, cuando el pasto está muy largo, cuando la flor está marchita. Cuando huele a pan caliente, cuando ponemos de fondo nuestra canción del momento, acariciamos a los perritos o cuando compramos cositas nuevas para decorarla”, continuó en su mensaje de cumpleaños a JuanDa.

La publicación inicia con un video de ambos en una habitación, observando a través de una ventana.

“Habitas en mí cuando estoy inhabitable y en la contradicción me encuentro con que si en lo inhabitable me habitas inevitablemente me habito yo también. Me habito en mis ojeras, me habito en decir un chiste en voz alta y que no me salga tan chistoso, me habito en una foto borrosa, me habito en un saludo incómodo. Me habito en vestirme como quiero, me habito en lo que me da mucha risa. Me habito en tus tatuajes, en tus risas solito mirando tus videos, en tu amor por tu madre, en tus deseos de bienestar para aquellos que por equis o y razones se han alejado”, dijo.