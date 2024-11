Maluma sorprendió a sus seguidores en redes sociales al publicar un video que documenta su cambio de estilo. En la grabación, el cantante muestra paso a paso su transformación al raparse la cabeza, dando una imagen similar a la de sus primeros años en la música.

Maluma es considerado uno de los hombres más guapos de Colombia. Su apariencia siempre ha dado de qué hablar, incluso de quienes no son seguidores de su música. A pesar de su evolución y éxito actual, varios de sus seguidores recuerdan al joven de Medellín que comenzó su carrera con la cabeza rapada, una versión de Juan Luis Londoño que algunos aún añoraban.

Es por eso, que el paisa subió un video mostrando el tan esperando cambio de look que acumuló rápidamente millones de visualizaciones, reflejando el interés de sus admiradores en todo el mundo. La publicación, acompañada de un adelanto de su nuevo sencillo, "Cosas pendientes" (con lanzamiento programado para el 21 de noviembre), parece reconectar con el joven artista que se dio a conocer en Colombia hace algunos años.

Los seguidores del cantante reaccionaron de inmediato. Algunos le pidieron que regresara a Medellín para ofrecer un concierto con sus éxitos recientes, mientras que otros aprovecharon la ocasión para solicitar la inclusión de canciones como ‘Obsesión’ y ‘Te quiero cerquita’ en su repertorio.

El artista explicó que esta transformación responde a sugerencias de sus seguidores. Con una máquina de corte, el "dirty boy" decidió renovar su imagen, simbolizando el cierre de una etapa en su trayectoria.

La próxima canción del artista, inspirada en el concepto ‘+pretty +dirty’, genera gran expectación en la escena musical y podría marcar un nuevo rumbo en su carrera a sus 30 años. A pesar del paso del tiempo, las canciones de Maluma siguen siendo indispensables en celebraciones y listas de reproducción.

En el adelanto, Maluma incluyó algunas líneas de la canción, donde expresa la persistencia de un vínculo especial con alguien del pasado: "Cosas pendientes, al parecer la baby no me olvidó, sigue pendiente. Quería ignorarme, pero la tensión, se ve, se siente. Si le pregunta que, si ya me olvidó y dice que 'sí', te miente. No es un secreto que entre ella y yo quedaron cosas pendientes".

En los próximos días, Maluma planea compartir más detalles de su nueva canción, acercando a sus seguidores a las emociones que inspiran sus letras. Se espera que esta nueva composición conecte especialmente con aquellos que han vivido historias de amor que aún resuenan en sus pensamientos.