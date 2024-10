El icónico desfile de lencería 'Victoria's Secret Fashion Show' fue un auténtico fenómeno de la cultura pop a finales de los años 90 y principios de los 2000, con supermodelos legendarias como Gisele Bündchen y Heidi Klum. Desde el primer desfile en 1995, el evento siguió creciendo en escala, presentando actuaciones de artistas de primera línea como Taylor Swift y Ed Sheeran, y vistiendo a las modelos con diseños de fantasía que, en muchas, oportunidades resaltaban por estar elaborados con diamantes y esmeraldas.

Sin embargo, la polémica llegó a la marca, lo que provocó que el interés por el programa disminuyera desde 2018. Todo inició cuando el exdirector de marketing Ed Razek, fue acusado de acoso y misoginia. Poco antes, Razek dijo en una entrevista a la revista Vogue que no creía que se debiera incluir a los "transexuales" en el programa. Aunque más tarde se disculpó, finalmente renunció en 2019.

Pero, todo habría empeorado en 2020 cuando se divulgó que la marca no les daba un buen trato a las modelos. En ese momento, The New York Times reveló que los altos directivos acosaban y hostigaban a las profesionales de las pasarelas. Ahora regresó el Victoria's Secret Fashion Show, y prometen que lo harán por un buen tiempo.

Gigi Hadid fue la primera en desfilar, vestida con un conjunto de seda totalmente rosa y unas enormes alas ajustables. Mientras dominaba la pasarela, se proyectó la frase ‘We are back’ en una pantalla gigante y sonó el himno feminista de Chappell Roan ‘Femininomenon’.