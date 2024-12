Cuando Tokischa y Nathy Peluso se juntan, sabes que no se trata de una simple canción. De Maravisha, el nuevo sencillo y videoclip de estas dos fuerzas imparables, llega para romper reglas, derretir estereotipos y recordarnos que el rap en español tiene nuevas reinas. Con la producción del legendario Skrillex, este tema se mueve entre el Hip-Hop, el Rap y el Reggaetón con la fuerza de un huracán, dejando claro que ni Tokischa ni Nathy vienen a jugar, sino a dominar.



Tokischa , siempre fiel a su esencia, sigue escalando como una de las artistas más auténticas del panorama musical. Mientras trabaja en su primer álbum, que saldrá en 2025, no deja de sorprendernos con proyectos como este. Además, está dejando su huella fuera del estudio con su fundación Sol , enfocada en transformar vidas.

El videoclip es una obra de arte visual. Bajo la dirección creativa de Tokischa y con Olivia de Camps detrás de las cámaras, las calles de Brooklyn se convierten en el escenario perfecto para este espectáculo. Moda de alto nivel, una vibra de pin-up moderna y una cinematografía noventera se mezclan para crear imágenes tan impactantes como las letras de la canción. Aquí, las jefas no solo cantan, se adueñan del espacio con una presencia que es imposible ignorar.

Esta no es solo otra colaboración. Aquí hay fuego, hay autenticidad, y sobre todo, hay actitud. Escrita por las propias artistas, la canción refleja esa energía sin disculpas que las caracteriza. Las barras que escupen están llenas de confianza y crudeza, mientras que los ritmos de Skrillex hacen que cada beat te golpee directo al alma. Es una mezcla que, literalmente, te deja maravillado.

Skrillex: el genio detrás del sonido

Y no podemos ignorar al mago detrás de las consolas: Skrillex. Su habilidad para combinar ritmos y estilos le da a De Maravisha ese toque que la convierte en un himno. Con una producción impecable, cada segundo del tema es un viaje sonoro que te engancha desde el primer beat.

¿Qué sigue para estas dos estrellas?

Si creías que esto era todo, piénsalo de nuevo. Tokischa ya está preparando nuevos lanzamientos, incluyendo colaboraciones con gigantes como A$AP Rocky, y se mantiene como un referente en la moda, trabajando con marcas como Jean Paul Gaultier y Louis Vuitton.

Mientras tanto, Nathy Peluso está nominada a los Grammy 2025 y continúa sorprendiendo con su capacidad de reinventarse. Su versatilidad la lleva a explorar desde el rap más crudo hasta baladas cargadas de emociones.

Un hito para la música latina

Lo que Tokischa y Nathy Peluso han logrado con De Maravisha va más allá de las cifras o los premios. Esta colaboración es un manifiesto: dos mujeres rompiendo moldes, liderando con autenticidad y dejando claro que el poder femenino no tiene límites.

Así que, si aún no has escuchado De Maravisha, ¿qué estás esperando? Dale play, súbele al volumen y déjate llevar por este torbellino de talento y actitud. Porque cuando estas dos artistas se juntan, no solo es música: es un movimiento.