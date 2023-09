Shakira tuvo millonarias pérdidas en recordado tour

Ahora bien, volvió a ser tendencia por su experiencia que vivió en uno de sus tours, exactamente el de la Mangosta en 2002 y 2003, siendo una de las más exitosas. Sin embargo, hubo un detalle que no se habló y fue lo que pasó estos conciertos.

"La serpiente me costó un millón de dólares y transportar la serpiente varios millones más. Cuando acabó la gira, que había sido una de las giras más exitosas de mi carrera hasta el momento, mi manager me dice que le tengo que pagar su comisión, y le digo: “Ajá, ¿y cuánto me gané en el tour?” Me dice: “No. Perdiste seis millones. ¿No querías viajar con la serpiente?” De todo se aprende".

Además, dijo que para realizar una gira se necesita de mucha preparación y también de una excelente producción. En este sentido, dijo que si en el evento hay una mejor puesta en escena, los boletos iban a salir más caros. Sin embargo, dijo que para ella están primero sus fans y que espera dar lo mejor en el siguiente tour.

"Lo más importante para mí es la música, el repertorio. Por eso creo que esta va a ser la gira de mi vida, porque tengo tantas canciones que va a ser difícil bajarme del escenario", explicó Shakira.