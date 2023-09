Papá de Pique habría reaccionado a las pullas de Shakira en su nueva canción 'El Jefe'

Papá de Piqué, Joan Piqué Rovira, se habría pronunciado por canción de Shakira.

En los últimos días, Shakira ha dado de qué hablar y ha sido tendencia por su última canción 'El Jefe' que hizo junto a Fuerza Regida y ha generado todo tipo de comentarios por la letra de esta nueva producción musical. La barranquillera incursionó en un nuevo género musical, se trata del regional mexicano.

En tan solo un día, lleva más de 12 millones de visualizaciones y se sigue posicionando en el número uno de las tendencias en YouTube. Aunque a mucho no les agradó, hay también quienes defienden a Shakira y dicen que es una gran canción para bailar con todo el ritmo.

Lo más curioso, es que en esta canción no se menciona su expareja, sino que habla sobre el papá de Piqué, Joan Piqué Rovira. "No hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura" Esta es la frase que dice y al parecer, él se habría pronunciado.

Laura Fa y Lorena Vázquez comentaron en su podcast, que el Joan puso una imagen, en donde estaría relacionando a Shakira y a ellas les causó curiosidad.

"En su estado de WhatsApp pone 'Bailando con lobas' y la fotografía es la película. Pero escuchadme, bailando con lobas el padre de Piqué.... Aplicando el sentido del humor como mínimo", explicaron.

Hay que destacar que, a Shakira le decía la 'loba' por una canción que salió en el 2009 e impactó con aquellos movimientos que hizo en ese entonces. Nadie lo podía creer y causó alguna que otra duda en los internautas. ¿Qué habrá pensado Gerard Piqué?