Shakira recordó el regalo que le dio Piqué cuando ella estaba embarazada

Shakira y Piqué: ella recordó el detalle que tuvo él

En Billboard habló sobre lo mucho que ha madurado y de aquellos detalles que debe apreciar más en el momento. En donde recordó ese momento en el que ella era una "drama queen", así tal cual lo dijo, porque hacía drama por todo y dijo que las cosas han cambiado mucho.

"Pensé que era mucho más débil. Yo me derrumbaba ante los problemas más estúpidos. Hacía un drama porque se me partía un diente o ese tipo de cosas. Pero, no sé, luego la madurez, el pasar por cosas realmente difíciles te da un sentido de la perspectiva, de la empatía por otros, por el dolor ajeno. Aprendes a valorar los momentos buenos, y los no tan buenos quizás no amplificarlos", explicó Shakira.

Asimismo, resaltó esa vez que Piqué tuvo un detalle muy lindo con ella y fue algo tan bonito, que siempre lo va a recordar. "Me acuerdo una vez Gerard me compró un anillo de brillantes porque me partí un diente en The Voice y estaba llorando tanto. Estaba inconsolable. También estaba embarazada y altamente hormonal", puntualizó.

Y finalizó afirmando que, si ahora le pasaba algo parecido iba solo al dentista y ya está. Además, dijo que en una próxima ocasión, no iba a llorar como lo ha hecho en varias ocasiones.