Shakira no dejó ni el alma en Barcelona: se habría llevado hasta los árboles de la casa

No se guardó nada y las frases fueron épicas, que ahora todos, las gritan hasta en los bares. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda", "Tiene nombre de persona buena, Claramente no es como suena", "Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio", entre otras.

Ahora bien, luego de noticia de que se fue de Barcelona, algunos internautas aseguraron que hasta se llevó los árboles de la casa en donde vivía. Por otra parte, El Nacional de Cataluña, indicó que las maletas que llevababa a Miami eran bastante grandes. Por lo que dijeron que hasta empacó las lámparas de su casa.

“Ella se fue con unas maletas grandes. Irán llegando poco a poco a lo largo de estas semanas. Todas las cosas de la casa se encuentran empaquetadas en cajas gigantes de cartón, perfectamente precintadas, guardadas en el garaje de la residencia de Barcelona”, expresó el medio internacional.