Carolina Cruz y su particular reacción al rumor de que Clara Chía fue hombre: "Shakira lo sabía"

Carolina Cruz no perdió oportunidad para opinar del tema y habló del supuesto cambio de género de Clara Chía.

Sin embargo, nadie ha confirmado si realmente esto ocurrió así. A pesar de esto, se han difundido unas imágenes, en donde, al parecer, se deja ver a la jovencita de 23 años siendo un niño ¿serán reales?

Ahora bien, Carolina Cruz, presentadora colombiana, quiso hablar sobre el tema en pleno en vivo y muchos se sorprendieron por su particular reacción a lo que está ocurriendo. Primero dijo que siempre que revisa las redes sociales, le da miedo. Allí empezar a tocar la polémica de Clara Chía.

Además, dijo que esto se ha vuelto un 'boom' en los medios internacionales y hasta dicen que "Shakira sabía desde hace mucho tiempo". Al mismo tiempo, dijo que Piqué no ha se ha pronunciado y que "él nunca dice nada, se ha caracterizado por nunca decir nada", finalizó Cruz.

Hay que recordar que, los internautas no perdieron la oportunidad y comentaron al respecto del supuesto cambio de género de Clara Chía.

"No la cambio con un Twingo la cambio por un transformers convertible", "Ahora entiendo el “Clara - mente no es como suena”, "Ahora entiendo la lírica “Es igualita que tú”", "Hasta en un capítulo de los Simpsons lo predijeron", "Pique ya no factura, ahora lo fracturan", entre otros comentarios.

Además, hasta le pidieron a una inteligencia artificial que mostrara a Clara Chía de hombre.