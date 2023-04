Shakira y la condición que le habría puesto a Piqué para visitar a sus hijos en Miami

Shakira ya no quiere que sus hijos pasen un mal rato, por lo que hará de todo para hacerlos feliz.

Decidió radicarse en Miami para tener un nuevo aire y empezar desde cero con sus hijos, Milán y Sasha. Ahora bien, se conoció que Piqué tomará rumbo hacia la ciudad americana.

Al parecer, estará allí por más de una semana y así poder visitar a sus pequeños. Sin embargo, su expareja, Shakira, le habría puesto una condición para verlos.

Según indicó El Nacional de Cataluña, el exfutbolista no podría llevar a Clara Chía con él, ya que no quiere que ella quiere mantenerla alejada de sus niños.

"El exfutbolista pasará un total de 10 días con ellos, pero no podrá salir de Miami, y lo más importante, deberá venir sin Clara Chía. Algo que no iba a hacer, ya que, como cuenta el paparazzi Jordi Martín, a Milan y Sasha no les hace especial ilusión pasar tiempo con la catalana", explicaron.