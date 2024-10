📝 Es hora de armar tu setlist soñado! Regístrate y selecciona las canciones que te gustaría que Shak cante en la gira!

📝 Create your ideal setlist for #LMYNLWorldTour! Sign up and pick the songs you want Shakira to perform on tour!



🔗➡️ https://t.co/66SpEJLI5rpic.twitter.com/B4W3mTuwhI