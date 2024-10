Shakira está viviendo un momento crucial en su trayectoria profesional tras anunciar su próxima gira por Latinoamérica, que incluirá conciertos en Brasil, Perú, Chile, Argentina, México y Colombia, donde se presentará en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Los seguidores de la artista están ansiosos por escuchar su nuevo sencillo, 'Soltera', en el escenario.

Desde su lanzamiento el 25 de septiembre, 'Soltera' se ha consolidado como un éxito, acumulando más de siete millones de reproducciones en YouTube y aumentando su popularidad en las listas de reproducción más relevantes. La letra de esta canción celebra la libertad femenina y se ha convertido en un himno de empoderamiento que resuena tanto en redes sociales como entre sus admiradores. Con un ritmo contagioso, 'Soltera' se perfila como un favorito entre el público.

Lea también: Joker 2: ¿Qué condición tiene Harley Quinn y por qué algunas personas se sienten atraídas por los criminales?

El interés por el video oficial de la canción ha crecido considerablemente, especialmente después de que Shakira anunciara la participación de reconocidas figuras del espectáculo, como Danna Paola, Lele Pons, Anitta y Winnie Harlow. No obstante, muchos seguidores se preguntan por qué Greeicy Rendón no aparece en el video, a pesar de su amistad con Shakira y de sus frecuentes encuentros.

Greeicy decidió hablar sobre su experiencia y la razón detrás de su ausencia en el video de 'Soltera'. En una reciente entrevista, compartió que fue invitada a participar, lo que la llenó de emoción. Sin embargo, debido a sus responsabilidades como madre de su hijo Kai, no pudo aceptar la invitación. "Cuando me invitaron, dije: ‘No, no puedo ir, porque ando con el gordo (su hijo Kai), y bueno, estoy aquí con él’", explicó Greeicy. Aunque no pudo ser parte del video como bailarina, no quiso perder la oportunidad de saludar a Shakira y a las otras artistas, por lo que optó por acudir al set con su hijo.