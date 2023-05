Shakira dejó en la 'friendzone' a Tom Cruise: prefirió el colágeno a la tercera edad

La secta, presuntamente, siguió a Kidman, le interceptó la línea telefónica y le consiguió nueva novia a Cruise, la actriz británica-iraní Nazanin Boniadi. Pero él le terminó porque ella se enfrentó al líder de la cienciología. Por ese incidente, Boniadi fue obligada a lavar los baños de la iglesia con un cepillo de dientes.

El caso es que todo indica que Shakira no está interesada en Tom Cruise, para alivio de sus seguidores. "Él fue muy amable y ella disfrutó su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. Ella tiene mucho en su agenda y está concentrada en sus hijos y su carrera por ahora", dijo una fuente al medio 'Us Weekly'.

"Shakira ha visto los rumores en línea de que Tom ha estado cortejándola, —y cómo los fans están interviniendo con sus opiniones—, pero ella cree que es divertido porque simplemente no es cierto", añadió.

El video y las fotos de Shakira con Lewis Hamilton

Ahora bien, Shakira aprovechó el paso de la Fórmula 1 por Miami para conocer al piloto británico Lewis Hamilton, quien va cuarto en la actual temporada. Y Hamilton, no cabe duda, es mejor partido.

A sus 38 años, es uno de los deportistas más exitosos de los últimos 20 años. Ha sido ganador siete veces del título de la Fórmula 1 (la misma marca de Michael Schumacher) y tiene el récord de victorias en carreras de F1: 103; el segundo es Schumacher, con 91.

Además, es todo un "sir": en diciembre de 2021, el entonces príncipe Carlos lo nombró caballero.

El primer registró de Shakira con Hamilton es un video grabado el pasado domingo 7 de mayo. La colombiana y el piloto de Mercedes estuvieron juntos en el restaurante Caprice, en Miami.