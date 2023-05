¿Shakira se está charlando a Tom Cruise? Fotos y videos los sorprenden junticos en Miami

Pues el 'chismógrafo' no falló: las cámaras captaron a Shakira y Tom Cruise. Algunos podrían pedirnos no ser malpensados, pues la barranquillera se fue a Miami después de separarse de Gerard Piqué y está buscando una lujosa mansión para vivir mucho tiempo allá. Y Tom Cruise es un gran seguidor del automovilismo: en 1990 coescribió la historia de la película 'Days of Thunder', protagonizada por él mismo y que trata sobre un novato piloto de Nascar.