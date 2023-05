Shakira y su "reacción" a las fotos de Clara Chía en su casa, en Barcelona: ¡Se calentó esto!

Shakira estaría indignada con aquellas fotos que se han viralizado.

Shakira no estaría muy contenta, luego de que Clara Chía tomara su lugar en B arcelona. La jovencita de 24 se le habría metido a la casa y se tomó un par de fotos en su casa. Las imágenes se han viralizado y hasta la barranquillera ya las habría visto y le habría caído como un baldado de agua fría.

El medio español, Ok Diario, fue quien reveló cómo se está sintiendo Shakira por aquellas imágenes que le han dado la vuelta al mundo del entretenimiento. Ellos confirmaron que la colombiana tomó esta situación como si Piqué y Clara la estarían "provocando".

“La cantante no quería quedarse en España, pero no entiende que Piqué consiente que Clara use la casa a su antojo” expresaron en su portal.

Algunos muchos han quedado en shock, porque no pueden creer que la jovencita de 24 esté disfrutando de aquel espacio donde fue feliz Shaki. Además, hay que recordar que, la casa que ya estaría en venta y por eso no sería para la parejita española. Sin embargo, las fotos han dicho otra cosa.

Nuria Marín, presentadora de un medio español, aseguró que los Piqué están pidiendo 14 millones de euros, que en pesos colombianos sería más de 65.000 millones.

Además, ella confirmó que en los últimos días se ha visto a varias personas llegando a un lugar con una supuesta agente inmobiliaria. Por lo cual, la familia del español quiere darle esta vivienda muy pronto a alguien.