Lina Tejeiro, reconocida actriz de la televisión colombiana, fue invitada recientemente al podcast VOS PODÉS de Tatiana Franco, donde se sinceró sobre aspectos personales de su vida y las condiciones esenciales que exige en una relación de pareja.

Durante la conversación, Tejeiro confesó que, en el pasado, toleró comportamientos en sus relaciones que, en la actualidad, no volvería a aceptar. Uno de los temas centrales de su reflexión fue la confianza, algo que considera no negociable: "Si no me das mi lugar, lo siento, no puedo seguir. Es un no rotundo", expresó con firmeza. Atribuyó el fracaso de algunas de sus relaciones justamente a este tipo de actitudes que ahora son intolerables para ella. "¿Por qué no duró la relación? Porque hubo algo que no voy a permitir", agregó con convicción.

Leer más: Lina Tejeiro se refirió a la canción de Andy Rivera y Juan Duque: “Ellos no son bobos”