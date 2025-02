Quienes creían que pasaría mucho tiempo antes de que explotara el drama en La casa de los famosos Colombia, no imaginan lo que hace poco ocurrió.

Este reality se convirtió en un campo de batalla después de que Yina Calderón decidiera no guardarse nada y le cantara la tabla al Negro Salas. ¿Qué pasó? La influenciadora y empresaria de fajas decidió gritar a los cuatro vientos que el actor "anda jugando en todos los bandos" y que no es sincero con nadie.

Yina se fue con todo contra el Negro Salas

Todo comenzó con una dinámica en la que los participantes debían emitir juicios sobre sus compañeros. Yina, que no tiene pelos en la lengua, aprovechó el momento para soltar su bomba contra el veterano actor colombiano. "Eres un falso, no estás siendo sincero", le dijo en la caraa Salas, asegurando que lo había visto de un lado a otro buscando quedar bien con todos.

Pero la cosa no quedó ahí. Karen Sevillano le exigió a Yina que explicara sus acusaciones y, aunque en un momento la DJ se retractó, después volvió a la carga con más fuerza.

"No aguanto más, no soy una persona hipócrita y si la falta de máscaras me van a sacar de esta casa, pues que me saquen", declaró Calderón, dejando claro que no iba a tolerar más lo que ella considera una actitud oportunista.