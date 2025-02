El reality ‘La Casa de los Famosos Colombia’ sigue generando conversación tanto en televisión como en redes sociales. La convivencia entre los participantes ha captado la atención del público, especialmente por los constantes enfrentamientos entre algunas personalidades dentro del programa.

En respuesta, La Liendra le sugirió ver las sanciones como una oportunidad de aprendizaje: “Todo te lo están diciendo temprano para que aprendas” . No obstante, la DJ manifestó que no le importaban las advertencias y que sentía que el reality estaba diseñado para perjudicarla.

Otra de las personas con las que Yina Calderón conversó sobre su situación fue La Toxicosteña, quien le sugirió que, en lugar de tomar decisiones apresuradas, intentara hablar con ‘El Jefe’ para expresar sus inconformidades. “No te tienes que ir de loca a dejar la competencia, no me parece… Esto no es fácil, obviamente tú eres quien tiene la última palabra y quien toma la decisión”, le dijo la creadora de contenido.

Sin embargo, Yina insistió en que la presión dentro del reality estaba afectando su estado emocional. Además, comentó que desconocía la situación actual de su empresa, lo que sumaba más preocupaciones a su estadía en el programa.

Ante esto, la huilense dejó en claro que no está de acuerdo con las sanciones que ha recibido y que espera que el público tome la decisión por ella: “Esperaré que la gente me saque el domingo, así me vaya por votación o por elección”.

A pesar de su descontento, la DJ aseguró que no traicionará sus principios, incluso si esto la lleva a ser eliminada. “Lo que no me gusta a mí es la no igualdad, no me importa si afuera me van a tratar más grosera, me importa un culo, no me voy a ir en contra de mis ideales”, concluyó.