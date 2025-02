Los recientes capítulos del reality La casa de los famosos Colombia han estado marcados por una intensa controversia en torno a Karina García. Las participantes Sofía Avendaño y Marilyn Oquendo han sacado a la luz situaciones negativas que, según ellas, vivieron junto a la influenciadora. Estas declaraciones han desatado un debate en redes sociales como Instagram, X y TikTok.

"Yo las transporté y en el recorrido me di cuenta de que sostenían una relación más allá de la amistad. Se besaban, se acariciaban y se hablaban de una manera diferente. Estoy segura de que ellas eran más que amigas" , aseguró Leonela en una serie de videos publicados en Instagram .

Según Leonela, durante la celebración del baby shower de Epa Colombia , evento al que asistieron ambas mujeres, no notó nada inusual. Sin embargo, al transportarlas posteriormente a su hotel, observó comportamientos que la llevaron a sospechar que su relación iba más allá de una simple amistad.

Tras el ingreso de Marilyn Oquendo al programa y la confrontación en vivo, Karina García no tardó en responder. En sus declaraciones, negó haber traicionado a Marilyn y afirmó que no permitiría que la polémica afectara su participación en el reality. "Si yo estoy aquí es porque me lo merezco".