Maluma es uno de los artistas más reconocidos tanto en Colombia como en el ámbito internacional. El cantante, originario de Medellín, ha logrado abrirse camino en escenarios de todo el mundo, ganándose la admiración del público por su estilo único, talento y dedicación profesional.

Recientemente, la atención de los seguidores de Maluma se ha centrado en su vida personal, luego de que el artista publicara un post en su cuenta oficial de Instagram. La estrella colombiana sorprendió a muchos con un anuncio inesperado, que abrió una ventana a su vida íntima.

El artista ha decidido compartir un aspecto más personal de su vida a través de un nuevo proyecto en YouTube. A partir de este domingo, 8 de septiembre de 2024, lanzará una serie documental titulada 'Maluma en la intimidad'.

"Mi gente, ¡hace mucho quería mostrarles un poco de mi vida! Por eso, desde hoy, voy a compartir algo que no han visto antes sobre mí. ¡Pendientes a partir de hoy, todos los domingos, 8 p. m., hora de Colombia, en mi canal de YouTube! 🔥🔥🔥 Maluma en la intimidad", escribió el artista en la descripción de las imágenes que emocionaron a sus seguidores.

Robaron a Maluma en Medellín

Hace aproximadamente un mes, Maluma fue víctima de un robo en Medellín. El cantante no dudó en denunciar el incidente en sus redes sociales. "Estamos ya en casa, en el paraíso, pero tengo una historia más peye que contarles. Este fin de semana, mientras visitábamos a nuestra potranca en compañía de amigos de Dos Aguas, al salir ¡pum!, me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular", relató.

En el mismo video, Maluma se dirigió directamente a los ladrones: "Si los que me robaron están viendo esto, dejen de ser tan cagadas, no pueden dedicarse a robar. ¿Pa' qué? Hagan música, inspírense, hagan algo que los haga sentir bien con ustedes mismos". Luego, con ironía, añadió entre risas: "Ese celular lo tengo bloqueado, no les va a servir para nada".

En otro video, el cantante explicó que sus contraseñas habían sido modificadas: "El problema es que no he podido recuperar mi iCloud porque las contraseñas están trocadas, así que me tocó empezar de cero. Estoy sin celular, este solo tiene Instagram y redes sociales, pero ando sin WhatsApp", explicó en su momento.