A los 18 años, Daniela Ospina enfrentó una decisión crucial que cambiaría su vida. En una entrevista con Margarita Pasos, la empresaria y exjugadora de voleibol contó que tuvo dos opciones: acompañar a James Rodríguez, su entonces pareja, en su carrera futbolística o aceptar una oferta para irse a Estados Unidos a estudiar y jugar voleibol. Eligió el amor, decidiendo casarse y dejar de lado su pasión deportiva.

Recientemente, Daniela, quien se casó en secreto con el cantante Gabriel Coronel, recordó un encuentro inesperado con la persona que había intentado llevarla a jugar voleibol en Estados Unidos años atrás. Este reencuentro le trajo emociones y reflexiones sobre lo que pudo haber sido su vida si hubiera tomado otro camino.

“Me para una persona, un colombiano, y me dice: ‘Hola, Daniela, ¿te acuerdas de mí?’ y yo: ‘No, no me acuerdo’. Y me dice: ‘Yo soy la persona que te iba a traer a la universidad acá [Estados Unidos] cuando te casaste’. Y yo: ‘Ay, no, lo que me faltaba escuchar’. Te lo juro que me dio una tusa. Fue como el último check de vida que me faltó”, declaró Daniela.

La maternidad de Daniela Ospina como su mayor logro

Aunque renunció a su carrera deportiva, Daniela no se arrepiente. El sacrificio le permitió formar una familia, y su hija Salomé ha sido el centro de su vida.

“Al final, tomé decisiones que me llevaron a algo mucho mejor. Si no hubiera seguido ese camino, tal vez Salomé no estaría aquí, y ella ha sido mi motor en todo. Su presencia ha sido crucial para mi vida, para levantarme y seguir adelante”, confesó Ospina, quien también es madre de Lorenzo, fruto de su matrimonio con Gabriel Coronel.

Durante el podcast, Ospina fue interrogada sobre cómo reaccionaría si su exesposo, James Rodríguez, se casara nuevamente y su hija Salomé desarrollara un vínculo cercano con la nueva pareja del futbolista. Daniela admitió que probablemente sentiría celos, pero que también vería la situación con madurez.

“Creo que sí me daría un poco de celos, pero al mismo tiempo sería feliz si Salomé encontrara ese cariño. Para mí es importante que ella vea lo que es una familia, tanto conmigo y Gabriel como con su papá y una posible pareja. Es parte de su crecimiento y me encantaría que se sintiera amada desde ambos lados”, comentó Daniela.

El éxito empresarial de Daniela Ospina en Miami y Colombia

Además de sus roles como madre y esposa, Daniela Ospina ha construido una exitosa carrera como empresaria. Su marca de ropa deportiva, 'Danfive', se ha consolidado tanto en Miami como en Colombia. Lo que hace especial a su empresa es que todos los productos son fabricados en Colombia, lo que genera empleo y apoya a la economía local, algo que para Daniela es un motivo de orgullo.