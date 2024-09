El fallecimiento deYenny Ariza, madre de los reconocidos youtubers‘Los Patojos’, ha generado un profundo impacto tanto entre los seguidores de la familia como en la opinión pública. Luego de varios días de especulaciones, Gildardo Ortiz, esposo de la fallecida y padre de los jóvenes, decidió pronunciarse públicamente sobre lo ocurrido y las acusaciones que han circulado en redes sociales.

El trágico suceso tuvo lugar el 26 de agosto de 2024, cuando Yenny Ariza fue hallada sin vida dentro de su finca, ubicada en Jesús María, Santander, bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

El padre de ‘Los Patojos’ se pronunció acerca de la muerte de su esposa

Según los informes, el cuerpo de Yenny Ariza fue encontrado colgado, y cerca de él había una nota escrita en un cuaderno, lo que ha desatado una ola de incertidumbre y preguntas entre los seguidores del canal.

Desde el momento de la tragedia, tanto Gildardo como sus hijos, Naren Alexander y Andrés Javier, han sido objeto de fuertes críticas y señalamientos en redes sociales, con algunos insinuando que podrían estar implicados en lo sucedido.

Tras varios días de silencio, los hijos de la pareja decidieron hablar a través de las redes sociales y en algunas entrevistas, negando rotundamente las acusaciones en su contra y asegurando que carecen de fundamentos.

En una entrevista concedida al programa ‘Lo Sé Todo’, los jóvenes expresaron su malestar por los rumores y ataques que han recibido en redes, especialmente luego de que algunos videntes sugirieran que su padre podría estar involucrado.

“La gente no se imagina el dolor que estamos pasando y aun así nos acusan de fingir. Dicen que deberíamos mostrar más angustia, pero cada persona vive el duelo a su manera”, declaró uno de los hijos.

Por su parte, Gildardo Ortiz señaló: “Ante Dios podemos afirmar (que no tenemos nada que ver) y pedimos que Dios haga justicia (...) Estoy destrozado, completamente roto, porque hay personas que piensan cosas así, es tremendo. Me pregunto si esa gente no tiene familia. ¿Por qué juegan con nuestros sentimientos de esa forma?”.

¿Quiénes son ‘Los Patojos’?

‘Los Patojos’ es un grupo de jóvenes hermanos que comenzaron su canal de YouTube hace cuatro años, compartiendo bromas y situaciones cómicas. Actualmente cuentan con 80.000 suscriptores en YouTube y más de 51.000 seguidores en Instagram. En TikTok, su éxito es aún mayor, con cerca de un millón de seguidores que disfrutan de su contenido humorístico.

“Somos una familia campesina que hace videos de humor sobre situaciones que vivimos en nuestro campo colombiano”, es como los integrantes de ‘Los Patojos’ suelen describirse.