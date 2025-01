En el mundo de la farándula colombiana, hay parejas que simplemente se roban el corazón de todos. Sin duda, una de ellas es Kathy Sáenz y Sebastián Martínez, pues su historia de amor, que comenzó en el set de grabación de la telenovela "Juegos Prohibidos", ha perdurado a lo largo de los años, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo.

Hoy, después de más de 17 años juntos, la pareja sorprende con una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores.

Sáenz, conocida por su carrera en la actuación y su marca de productos para el cuidado personal, recientemente compartió una noticia que ha emocionado a sus fans. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia: un hermoso potranco llamado 'Dulce'.

"Soy abuela de este hermoso potranco 'Dulce'. Su mamá es mi yegua Pluma de Agua, quien es parte importante de mi vida y quien cada día me enseña cómo ser mejor mamá", escribió Kathy en su publicación.

La imagen, que muestra a la yegua y al potrillo, ha recibido una lluvia de comentarios positivos y felicitaciones de sus seguidores, quienes resaltan la ternura de los animales y la felicidad de Kathy.

Un amor que trasciende el tiempo

La relación de Kathy y Sebastián ha sido un ejemplo de estabilidad y amor en el siempre cambiante mundo del entretenimiento. A pesar de la diferencia de edad de 11 años, la pareja ha demostrado que el amor puede superar cualquier barrera. Juntos, han criado a su hijo Amador, a quien apoyan en su carrera como piloto de karts, y han emprendido proyectos en conjunto, como su finca en el campo, donde producen café.

En una entrevista con la revista 'Cromos', Kathy Sáenz habló sobre el motivo que la llevó a alejarse de la actuación. La actriz, quien también es una apasionada de la literatura, reveló que su decisión se debió a problemas de salud que afectaban su calidad de vida.

"En esa época a veces me daba una dermatitis tremenda, infecciones en los ojos y se me bajaba el sistema inmunológico. No es lo que quiero para mí", confesó Kathy. La actriz, quien estudió literatura en la Pontificia Universidad Javeriana, recibió una propuesta que cambió el rumbo de su vida, llevándola al mundo de la actuación.

Un Futuro pometedor

A pesar de haberse alejado de la actuación, Kathy Sáenz continúa siendo una figura querida y respetada en la industria del entretenimiento. Su marca de productos para el cuidado personal y su finca en el campo son solo algunos ejemplos de su espíritu emprendedor y su pasión por nuevos proyectos.

Por su parte, Sebastián Martínez sigue activo, consolidándose como uno de los actores más destacados de Colombia. Juntos, Kathy y Sebastián continúan construyendo un futuro prometedor, lleno de amor, familia y nuevos comienzos.