¡La genética no falla! Lucrecia Quaglia, la hija mayor de la actriz colombiana Ana María Orozco, ha causado sensación en las redes sociales con una foto que ha dejado a todos boquiabiertos. A sus 20 años, Lucrecia muestra un estilo y una belleza que están dando de qué hablar.

Ana María Orozco, conocida mundialmente por su papel protagónico en 'Yo soy Betty, la fea', una de las telenovelas más icónicas de todos los tiempos, ha tenido una vida personal tan interesante como su carrera artística. Tras su primer matrimonio con el también actor Julián Arango, con quien compartió créditos en varias producciones, Ana María encontró el amor con Martín Quaglia, un músico argentino, con quien tuvo a sus dos hijas, Lucrecia y Mía.

Lucrecia Quaglia Orozco, nacida del amor entre Ana María y Martín, ha mostrado interés en seguir los pasos de sus padres en el mundo del entretenimiento. Con 20 años, Lucrecia ya se está haciendo notar en espacios como la televisión, el canto y el modelaje. Su hermana menor, Mía, de 13 años, actualmente se encuentra dedicada a sus estudios en Argentina.

Foto que causó furor

Recientemente, Ana María compartió una foto de su hija mayor en sus redes sociales, acompañándola con un mensaje que refleja el profundo amor y la admiración que siente por Lucrecia: "Hija Hermosa. Te amo y te admiro". La imagen de Lucrecia, totalmente natural y radiante, ha recibido una ola de comentarios positivos. Fans y seguidores no han dudado en expresar su asombro con frases como "Bellísima", "Divina" y "Wow, ¡Hermosa!".

El mensaje de Lucrecia a su madre

No solo la foto ha sido el centro de atención, sino también el intercambio de amor entre madre e hija. Lucrecia no tardó en responder al gesto de su madre con un mensaje en Instagram que decía: "Bendecida por la madre que me tocó", mostrando su gratitud y el fuerte vínculo que las une.

La belleza y carisma de Lucrecia han resonado especialmente entre el público colombiano, que sigue de cerca la trayectoria de la familia Orozco-Quaglia. Esta muestra de vida personal de las celebridades, las conecta con sus ídolos y también inspira a muchos jóvenes a seguir sus sueños con el apoyo de sus seres queridos.