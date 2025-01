Andrea Serna ha construido una destacada carrera como presentadora de televisión en Colombia. Participó en la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea, donde sobresalió por su habilidad frente a las cámaras.

Actualmente, mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida cotidiana. Desde su rol como madre hasta su faceta como creadora de contenido, publica consejos sobre estilo, belleza y decoración.

Recientemente, compartió en Instagram una fotografía de su infancia en blanco y negro, uniéndose a la tendencia “Una foto que te recuerda que el tiempo vuela”. En la imagen, aparece con cabello corto y sus características cejas, acompañada del mensaje: “Qué tal esta pechochura. Se las presento: Andrea en el Colegio Sagrado Corazón, Cali. Tendría 8 añitos”. Este tipo de publicaciones, que muestran recuerdos del pasado, son comunes en su perfil.

Además de compartir contenido personal, utiliza sus redes para interactuar con sus seguidores, resolver dudas y reflexionar sobre momentos clave de su trayectoria. En junio de 2024, recordó sus inicios en televisión, pese a haberse formado en mercadeo y publicidad. Relató los retos que enfrentó al trabajar en el Canal RCN, donde su rol no se limitaba a presentar, sino que también incluía tareas de redacción, edición y producción en campo, a pesar de no ser periodista.

Sobre esos primeros años, comentó: “Era como un sueño hecho realidad, pero el nivel de exigencia era muy alto. Teníamos que lograr grandes cosas con pocos recursos”. También confesó que, en diversas ocasiones, la presión y las expectativas afectaron su estabilidad emocional.

“Tenía un director de noticias muy exigente y, con mi inexperiencia, me costaba mucho cumplir sus expectativas. Muchas veces me decían: ‘Andrea, tus notas no van hoy’, y yo me iba al baño a llorar”, relató.

A pesar de estos momentos difíciles, destacó que encontró apoyo en colegas, quienes le ofrecieron palabras de aliento que la motivaron a no rendirse y a continuar luchando por sus sueños.